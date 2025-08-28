Ральф Шумахер: с текущим составом «Астон Мартин» нельзя бороться за первые места

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер снова раскритиковал пилота «Астон Мартин» канадца Лэнса Стролла.

«У Лэнса Стролла катастрофические результаты в квалификации. Такова реальность, несмотря на его, порой, неплохие гоночные выступления.

Нужно задаться вопросом… Если вы действительно хотите первоклассный сезон и чемпионский титул, то вам понадобится более сильный состав пилотов. Такова моя точка зрения, и я ее придерживаюсь. С текущим составом нельзя бороться за первые места», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

