Экс-пилот Ф-1: Хэмилтон привык быть первым в команде, но теперь его контролирует Леклер

Экс-пилот Ф-1: Хэмилтон привык быть первым в команде, но теперь его контролирует Леклер
Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер высказался о трудностях семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Все в некотором роде запуталось. Льюис привык быть первым номером в команде. Теперь Леклер его контролирует. Хотя это скорее ментальная история. Статус не должен играть никакой роли. Очевидно, Льюис испытывает трудности, но он должен сам из этого выбраться, взять машину под контроль и своего напарника. Всё зависит от него», — приводит слова Бергера издание Kronen Zeitung.

Ранее Рубенс Баррикелло обозначил, когда Хэмилтон сможет начать побеждать в «Феррари».

