Формула-1, Гран-при Нидерландов: гонка, онлайн-трансляция
Сегодня, 31 августа, состоится гонка 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Нидерландов. Начало запланировано на 16:00 мск.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
Напомним, первое место в общем зачёте пилотов занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).
