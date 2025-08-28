Скидки
«Феррари» объяснила падение темпа Леклера на Гран-при Венгрии

«Феррари» объяснила падение темпа Леклера на Гран-при Венгрии
Команда «Феррари» объяснила проблемы Шарля Леклера на минувшем Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, монегаск стартовал с поула, но столкнулся с резким падением темпа на заключительном отрезке, и в результате финишировал четвертым. После выступления Леклер предположил, что проблема могла быть связана с шасси.

Как сообщает издание The Race со ссылкой на представителя «Феррари», у машины не было неисправностей, и проблема возникла после последнего пит-стопа. Предполагается, что она связана с давлением в шинах, которое было увеличено, а также с изменением переднего антикрыла, что неожиданно сказалось на балансе машины.

