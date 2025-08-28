Тото Вольф отреагировал на подписание Боттаса в «Кадиллак»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание резервиста команды финна Валттери Боттаса в американскую команду «Кадиллак».

«Здорово видеть, что Валттери вернул себе место в стартовой решётке Формулы-1. Он по-прежнему может многое предложить как гонщик и заслуживает того, чтобы выступать в 2026 году. Очевидно, нам будет грустно с ним расставаться. Он сыграл важную роль в нашей команде, а его вклад как третьего пилота был образцовым. Мы продолжим работу до конца года, а затем пожелаем ему всего наилучшего», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

