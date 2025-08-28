Скидки
Авто Новости

В «Хонде» выразили надежду на работу с Ферстаппеном, несмотря на уход от «Ред Булл»

В «Хонде» выразили надежду на работу с Ферстаппеном, несмотря на уход от «Ред Булл»
Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ выразил желание на возобновление сотрудничества с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном, несмотря на окончание работы с командой нидерландца — «Ред Булл».

«Хотелось бы снова поработать с Ферстаппеном? Да, конечно. Хоть и мы не знаем, что произойдёт в будущем, мы могли бы снова поработать с Максом Ферстаппеном, которого мы очень уважаем за фантастический талант и страсть. И это было бы очень захватывающее воссоединение», — приводит слова Ватанабэ издание Racingnews365.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун высказался о возможности работы с Ферстаппеном.

