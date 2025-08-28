Ральф Шумахер — о Пересе и Боттасе в «Кадиллаке»: предпочёл бы увидеть Мика

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер прокомментировал подписание в американскую команду «Кадиллак» мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса.

«Я рад за обоих. Конечно, я бы предпочёл увидеть за рулём Мика [Шумахера]. У нас есть два гонщика, доказавших, что они способны выигрывать гонки. Не многие могут похвастаться этим.

Не уверен, что я бы выбрал сразу двух опытных пилотов. Молодёжь сейчас доказывает, что среди неё есть очень успешные гонщики. Они могли бы создать долгосрочную перспективу.

С другой стороны, это два известных пилота, которые ничего не ломают и гоняются аккуратно. А постоянство очень важно для первого года. 35 лет – не возраст для Формулы-1. Вероятно, они будут двигаться в одном направлении, и это снизит давление на команду», — сказал Шумахер в подкасте Sky Backstage Pit Lane.