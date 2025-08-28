Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал переход Серхио Переса в «Кадиллак»

Ферстаппен прокомментировал переход Серхио Переса в «Кадиллак»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен прокомментировал подписание бывшего напарника мексиканца Серхио Переса в американскую команду «Кадиллак».

«Когда я услышал новости, я отправил ему сообщение. Я рад его возвращению, он отличный парень. Радует его возвращение на стартовую решётку. Что же касается его выступления, это будет зависеть от машины», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Серхио Пересу 35 лет. Мексиканец дебютировал в Формуле-1 в 2011 году. С 2021 по 2024 год выступал в «Ред Булл», за это время становился вице-чемпионом, а также занимал третье место. Всего на его счету шесть побед в Гран-при.

Материалы по теме
Перес рассказал, кто из пилотов первым поздравил его с контрактом с «Кадиллаком»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android