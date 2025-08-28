Хельмут Марко отреагировал на слух о переговорах Алекса Палоу и «Ред Булл»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слух о переговорах между австрийским коллективом и четырёхкратным чемпионом американской гоночной серии IndyCar 28-летним испанцем Алексом Палоу.

«Это неправда», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

Напомним, в настоящий момент команду «Ред Булл» представляют четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен и японец Юки Цунода.

Ранее владелец команды Палоу в IndyCar Чип Ганасси исключил переход гонщика в «Ред Булл» на 2026 год.

