«Уверен, он вернётся на прежний уровень». Марко поддержал Переса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о подписании «Кадиллаком» экс-пилота австрийской команды Серхио Переса.

«Кадиллак» выбрал консервативный путь. Вы знаете, что я имею в виду. Перес? Я говорил с ним по телефону. Он мотивирован. А если он мотивирован, а машина в порядке, то он обязательно вернётся на прежний уровень», — приводит слова Хельмута Марко Kleine Zeitung.

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.

Перес вернётся в Формулу-1 после года перерыва.