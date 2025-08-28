Расселл прокомментировал ситуацию с продлением контракта с «Мерседесом»

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу продления контракта с командой.

«Конечно, мы хотели взять летний отпуск, чтобы немного расслабиться и перезагрузиться, однако, безусловно, движемся в правильном направлении. Но, думаю, поскольку ни команда, ни мы не испытываем давления со стороны времени, мы просто следим за тем, чтобы всё было сделано как надо.

Конечно, приходится жонглировать приоритетами. Мир не останавливается, чтобы разобраться с контрактом. Нам нужно беспокоиться о гоночных уикендах. Мы сосредоточены на будущем развитии, уже с нетерпением ждем следующего года, спонсорских дней. Так что иногда всё занимает больше времени, чем можно было бы ожидать, однако, как я уже сказал, мы движемся в правильном направлении.

Эти разговоры действительно оживились на этой неделе, не совсем во время перерыва, потому что это было скорее моим решением. Я хотел взять отпуск. Тото и команда были готовы работать во время летних каникул, чтобы прийти к какому-то решению. Но я просто хотел использовать это время, потому что эти две недели очень ценны для всех нас. И, как я уже сказал, это движение в правильном направлении.

Так что, я думаю, мы приближаемся к достижению согласия по некоторым вопросам, и, надеюсь, в ближайшем будущем, если говорить реалистично, это, вероятно, произойдёт. Мы говорим, возможно, о нескольких неделях, прежде чем что-то действительно произойдёт, но особой спешки нет, и я не хочу ставить конкретные сроки. Когда это произойдёт, то произойдёт. Если это произойдёт на следующей неделе, через месяц, через два, через три месяца, то всё будет так, как будет.

Думаю, в краткосрочном и долгосрочном контракте есть свои плюсы и минусы. Да, думаю, для меня этот сезон оказался более успешным, чем когда-либо. В конечном счёте всё зависит от результатов. Цифра, указанная в контракте, — это всего лишь цифра. Однако, конечно, я думаю о том, чего хочу.

Правда в том, что я хочу побеждать с «Мерседесом», хочу выиграть чемпионат мира, и это моя главная цель, и я надеюсь остаться здесь с командой. Но, конечно, в следующем году мне 28. Я всё ещё чувствую себя довольно молодым, но в какой-то момент мне нужно убедиться, что всё правильно, и мы все движемся в правильном направлении. Поэтому, как я уже сказал, надеюсь, что с «Мерседесом» это возможно», — приводит слова Расселла GPBlog.