Цунода: в команде не осознавали разницу в темпе обновлений наших с Ферстаппеном машин

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался по поводу своего будущего в команде и результатов на данный момент.

«Да, определённо, мне нужно показать больше. Но, на самом деле, последние две гонки перед летними каникулами мне немного помогли. Вероятно, они, особенно Хельмут, не осознавали разницы между мной и Максом в плане темпа модернизации машины. И как только они это заметили, мой темп внезапно значительно улучшился.

А в Венгрии разница между мной и Максом была совсем небольшой после тренировок. И это показывает, что у меня, возможно, есть некоторый потенциал. Так что, думаю, я просто продолжаю делать то, что делаю, но в то же время мне всё равно нужно всё собирать воедино, нельзя полагаться только на темп.

Мне нужно набирать очки. Именно поэтому я готовился к этому во время летних каникул, и мне просто нужно набрать как можно больше очков. Что касается времени, мы как бы договорились, сколько времени мне нужно, чтобы показать хорошие выступления, чтобы они могли решить по поводу контракта на следующий сезон. Но посмотрим», — приводит слова Юки Цуноды Motorsport.