Алонсо: Хэмилтону нечего доказывать, он во всём разберётся

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался по поводу проблем, с которыми в «Феррари» столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Думаю, если посмотреть на ситуацию со стороны, то ты никогда не можешь быть наверняка уверен в том, что точно понимаешь, что происходит на самом деле.

Но, как мне кажется, Льюису нечего доказывать. Он великолепный пилот, и рано или поздно он во всём разберётся и будет демонстрировать великолепную скорость. К союзу Хэмилтона и «Феррари» соперникам всегда нужно относиться с уважением. Нельзя их недооценивать», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.