Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: Хэмилтону нечего доказывать, он во всём разберётся

Алонсо: Хэмилтону нечего доказывать, он во всём разберётся
Комментарии

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался по поводу проблем, с которыми в «Феррари» столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Думаю, если посмотреть на ситуацию со стороны, то ты никогда не можешь быть наверняка уверен в том, что точно понимаешь, что происходит на самом деле.

Но, как мне кажется, Льюису нечего доказывать. Он великолепный пилот, и рано или поздно он во всём разберётся и будет демонстрировать великолепную скорость. К союзу Хэмилтона и «Феррари» соперникам всегда нужно относиться с уважением. Нельзя их недооценивать», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: Хэмилтон привык быть первым в команде, но теперь его контролирует Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android