Антонелли: в юниорской команде давление было бы меньше, но я рад, что начал в «Мерседесе»

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о том, доволен ли он тем, что начал карьеру сразу в старшей команде.

«Конечно, начинать выступать в Формуле-1 сразу в составе топ-команды — это непросто. Поэтому понятно, что выступать за «Мерседес» — это привилегия, но ты должен справляться с работой и давать результат. Иногда давление действительно может сильно вырасти. Однако я всё равно очень рад тому, что начал свой путь в Формуле-1 в «Мерседесе». Да, у меня были тяжёлые периоды. Но команда всегда меня поддерживала.

Осознаю, что пока выполняю свою работу не лучшим образом, однако в этом году мне в любом случае предстояло очень многому научиться. Конечно, цель — выезжать на трассу, стараться побеждать, но в то же время очень важно подготовиться и к следующему сезону. Однако, конечно, если бы я выступал за юниорскую команду, то давление было бы заметно меньше, но, как я уже сказал, я рад тому, что начал свой путь в «Мерседесе», потому что я могу многому научиться», — приводит слова Антонелли Autosport.