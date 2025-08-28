Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв

Хэмилтон: здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о летнем перерыве в Формуле-1.

«Думаю, сейчас нужно просто успокоиться и сосредоточиться на возвращении к любимой работе. Я обожаю Формулу-1 и всегда её любил. Поэтому я этим и занимаюсь. Так что не собираюсь обращать внимания на весь этот шум в прессе и просто вернусь к гонкам.

В ходе сезона нам приходится трудиться без устали. Сотрудники «Феррари» уедут отсюда в воскресенье вечером, а в понедельник утром они уже будут работать на базе в Маранелло. У них просто нет времени на перерыв. Это нездоровая ситуация. Так что здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв, когда люди могут побыть со своими семьями, накопить приятные воспоминания. Семья — главное в жизни.

При этом летний перерыв хоть и не такой уж длинный, но ты всё равно успеваешь соскучиться по гонкам и с нетерпением ждёшь возвращения», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Хэмилтон провёл худший в сезоне этап, а Леклер и здесь не в топ-3. Оценки за ГП Венгрии
Хэмилтон провёл худший в сезоне этап, а Леклер и здесь не в топ-3. Оценки за ГП Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android