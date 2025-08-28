Хэмилтон: здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о летнем перерыве в Формуле-1.

«Думаю, сейчас нужно просто успокоиться и сосредоточиться на возвращении к любимой работе. Я обожаю Формулу-1 и всегда её любил. Поэтому я этим и занимаюсь. Так что не собираюсь обращать внимания на весь этот шум в прессе и просто вернусь к гонкам.

В ходе сезона нам приходится трудиться без устали. Сотрудники «Феррари» уедут отсюда в воскресенье вечером, а в понедельник утром они уже будут работать на базе в Маранелло. У них просто нет времени на перерыв. Это нездоровая ситуация. Так что здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв, когда люди могут побыть со своими семьями, накопить приятные воспоминания. Семья — главное в жизни.

При этом летний перерыв хоть и не такой уж длинный, но ты всё равно успеваешь соскучиться по гонкам и с нетерпением ждёшь возвращения», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.