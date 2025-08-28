Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер отказался комментировать предположения Расселла о проблемах с машиной «Феррари»

Леклер отказался комментировать предположения Расселла о проблемах с машиной «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о словах гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла о проблемах с машиной итальянской команды.

«Я не буду это как-то комментировать. Я не против, что Расселл выражает собственное мнение. Но ситуация на самом деле более сложная и комплексная, чем то, что предположил Джордж, однако я в любом случае не буду это комментировать.

Как я говорил ранее, мы не будем вдаваться в детали того, что именно произошло, и так далее. Мы стараемся устранить проблему и работаем над её решением. Но единственное, что я могу сказать открыто — на самом деле проблема гораздо более комплексная, чем предположил Расселл», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Материалы по теме
От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время
От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android