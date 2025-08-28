Леклер отказался комментировать предположения Расселла о проблемах с машиной «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о словах гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла о проблемах с машиной итальянской команды.

«Я не буду это как-то комментировать. Я не против, что Расселл выражает собственное мнение. Но ситуация на самом деле более сложная и комплексная, чем то, что предположил Джордж, однако я в любом случае не буду это комментировать.

Как я говорил ранее, мы не будем вдаваться в детали того, что именно произошло, и так далее. Мы стараемся устранить проблему и работаем над её решением. Но единственное, что я могу сказать открыто — на самом деле проблема гораздо более комплексная, чем предположил Расселл», — приводит слова Леклера Motorsport Week.