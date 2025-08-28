Скидки
Хюлькенберг объяснил, почему ещё не опробовал машину 2026 года на симуляторе

Хюлькенберг объяснил, почему ещё не опробовал машину 2026 года на симуляторе
Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг объяснил, почему он ещё не опробовал машину 2026 года на симуляторе.

«Когда я опробую машину 2026 года на симуляторе? Скоро. Просто сейчас процесс разработки и эволюции развивается весьма быстро. Поэтому команда не хочет, чтобы гонщики получили ошибочные впечатления и наметили ошибочные ориентиры. Вот почему мы откладываем этот момент.

Мне всё равно, что говорят другие. При работе с машиной на симуляторе у тебя формируется определённое мнение. Но когда мы в следующем году впервые выедем на трассу на новых болидах, ощущения в любом случае будут совсем новыми. Основная задача состоит в том, чтобы как можно скорее разобраться в новых правилах и приспособиться к ним», — приводит слова Хюлькенберга Crash.

