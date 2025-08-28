Скидки
«Такое всегда будет в гонках». Пиастри — о стратегии Норриса в Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об альтернативной стратегии, применённой его напарником Ландо Норрисом на Гран-при Венгрии.

«С тех пор как это произошло, мы успели всё обсудить. В гонках иногда возникают ситуации, когда одной из машин, второй из двух, или просто машине, которая едет в конце DRS-паровозика, можно рискнуть, потому что потерять ты можешь гораздо меньше, чем лидер.

Такое всегда будет присутствовать в гонках, и было бы несправедливо нейтрализовывать возможность использовать это только ради того, чтобы оба гонщика одной команды обязательно придерживались одной стратегии. Мы обсудили, могли ли мы поступить как-то иначе в моём случае, и мы очень продуктивно пообщались. Так что я думаю, что в дальнейшем мы будем свободны в выборе стратегии, если того захотим.

Конечно, мы в команде обсудили то, как мы можем работать с этим вопросом. Ведь применение различных стратегий является сложным и важным фактором, если учитывать наше положение в чемпионате», — приводит слова Пиастри Motorsport.

