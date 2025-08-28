Хюлькенберг высказался о возвращении Переса

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о возвращении в Формулу-1 мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Думаю, что ситуация Чеко немного отличается от моей. Я провёл вне Формулы-1 довольно много времени. Три года вместо одного у Чеко. Также многое будет зависеть от того, насколько конкурентоспособен будет болид «Кадиллака». Но, думаю, год вне Формулы-1 мог помочь ему перезагрузиться, просто смотреть гонки, сидя дома на комфортном диване. Это довольно интересный опыт. Не знаю точно, что чувствует Чеко, однако я знаю, что он заряжен и готов к борьбе.

Конечно, я надеюсь, что в следующем году мы окажемся выше «Кадиллака». Однако на деле это просто догадки. И это касается не только «Ауди» и «Кадиллака». Изменения настолько серьёзные, что это полная перезагрузка. А я не люблю строить догадки на пустом месте», – приводит слова Нико Хюлькенберга F1i.