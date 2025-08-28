Хаджар высказался о неопределённости в отношении своего будущего

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём будущем в Формуле-1.

«Я сам не знаю, поэтому ничем не могу вам помочь. Извините. Переход в «Ред Булл»? Слишком рано. Неопределённость? Честно говоря, для меня это не новость. Путь в Формулу-1 тоже был более чем неопределённым», — приводит слова Исака Хаджара GPBlog.

Напомним, Хаджар дебютировал в Формуле-1 в нынешнем сезоне. По слухам, следующий сезон Хаджар может провести в «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена, а его место в «Рейсинг Буллз» займёт Арвид Линдблад.

Хаджар с 22 очками располагается на 13-м месте в личном зачёте.