Норрис — об ошибках: не сказал бы, что сожалею о чём-то

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих ошибках в сезоне-2025.

«Мог ли я в определённых моментах принимать более правильные решения? Думаю, да. Самая очевидная моя ошибка была в квалификации в Китае. Мой круг мог быть достаточно быстрым, чтобы выиграть поул-позицию, однако в последней шикане я заблокировал колёса. Если бы в тот момент я подумал, что впереди ещё длинный сезон и мне не нужно пытаться геройствовать, то я бы закончил круг. Думаю, я потерял восемь очков.

Можно, конечно, вспомнить и этап в Канаде. Если бы можно было провести гонку заново, мог бы действовать чуточку умнее, не так сильно рисковать и в итоге не потерять эти очки? Тоже да. Но я бы не сказал, что сожалею о чём-то. То есть хотел бы я всё изменить, сделать все иначе со второй попытки? Да, однако в то же время я не сожалею о принятых решениях. Это жизнь, и так бывает», — приводит слова Норриса Autosport.