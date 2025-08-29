Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — об ошибках: не сказал бы, что сожалею о чём-то

Норрис — об ошибках: не сказал бы, что сожалею о чём-то
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих ошибках в сезоне-2025.

«Мог ли я в определённых моментах принимать более правильные решения? Думаю, да. Самая очевидная моя ошибка была в квалификации в Китае. Мой круг мог быть достаточно быстрым, чтобы выиграть поул-позицию, однако в последней шикане я заблокировал колёса. Если бы в тот момент я подумал, что впереди ещё длинный сезон и мне не нужно пытаться геройствовать, то я бы закончил круг. Думаю, я потерял восемь очков.

Можно, конечно, вспомнить и этап в Канаде. Если бы можно было провести гонку заново, мог бы действовать чуточку умнее, не так сильно рисковать и в итоге не потерять эти очки? Тоже да. Но я бы не сказал, что сожалею о чём-то. То есть хотел бы я всё изменить, сделать все иначе со второй попытки? Да, однако в то же время я не сожалею о принятых решениях. Это жизнь, и так бывает», — приводит слова Норриса Autosport.

Материалы по теме
Норрис переиграл Пиастри, Леклер даже не на подиуме. Каким был Гран-при Венгрии Ф-1
Live
Норрис переиграл Пиастри, Леклер даже не на подиуме. Каким был Гран-при Венгрии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android