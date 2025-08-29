Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Надеюсь, будем приятно удивлены». Леклер — о шансах на победу в сезоне-2025

«Надеюсь, будем приятно удивлены». Леклер — о шансах на победу в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о том, будут ли у команды шансы выиграть гонку во второй половине сезона.

«Венгрия была лучшим шансом для победы? В первой половине сезона — безусловно. Однако насчёт второй половины сезона я не уверен, надеюсь, мы будем приятно удивлены. Например, если бы в прошлом году мне кто-то сказал, что мы сможем выиграть в Монце, я бы этому человеку не поверил. Так что надеюсь, что и в этом году нас ждёт приятный сюрприз.

Но, конечно, в Венгрии у нас была отличная возможность. Которая вряд ли представится вновь, если учитывать, насколько силен сейчас «Макларен». Посмотрим. Я не слишком думаю о шансах. Я сосредоточен на работе, чтобы улучшить наши шансы побороться с «Маклареном», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Материалы по теме
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Эксклюзив
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android