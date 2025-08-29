«Надеюсь, будем приятно удивлены». Леклер — о шансах на победу в сезоне-2025

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о том, будут ли у команды шансы выиграть гонку во второй половине сезона.

«Венгрия была лучшим шансом для победы? В первой половине сезона — безусловно. Однако насчёт второй половины сезона я не уверен, надеюсь, мы будем приятно удивлены. Например, если бы в прошлом году мне кто-то сказал, что мы сможем выиграть в Монце, я бы этому человеку не поверил. Так что надеюсь, что и в этом году нас ждёт приятный сюрприз.

Но, конечно, в Венгрии у нас была отличная возможность. Которая вряд ли представится вновь, если учитывать, насколько силен сейчас «Макларен». Посмотрим. Я не слишком думаю о шансах. Я сосредоточен на работе, чтобы улучшить наши шансы побороться с «Маклареном», — приводит слова Леклера Motorsport Week.