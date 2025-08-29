Джордж Расселл: я совсем не беспокоился за своё место в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что в этом сезоне не переживал за сохранение своего места в команде, несмотря на слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена. По словам британца, вопрос заключался лишь в том, кто станет его напарником.

«Честно говоря, я совсем не беспокоился. Это был скорее вопрос того, кто будет моим напарником в «Мерседесе». Мне кажется, я достаточно рационально смотрю на вещи и понимаю, как работает этот спорт. Всегда верил в себя, и результаты это подтверждают. Думаю, если показываешь высокий уровень и даёшь результат, то поводов для беспокойства нет», — приводит слова Расселла Autosport.