Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл: я совсем не беспокоился за своё место в «Мерседесе»

Джордж Расселл: я совсем не беспокоился за своё место в «Мерседесе»
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что в этом сезоне не переживал за сохранение своего места в команде, несмотря на слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена. По словам британца, вопрос заключался лишь в том, кто станет его напарником.

«Честно говоря, я совсем не беспокоился. Это был скорее вопрос того, кто будет моим напарником в «Мерседесе». Мне кажется, я достаточно рационально смотрю на вещи и понимаю, как работает этот спорт. Всегда верил в себя, и результаты это подтверждают. Думаю, если показываешь высокий уровень и даёшь результат, то поводов для беспокойства нет», — приводит слова Расселла Autosport.

Материалы по теме
Леклер отказался комментировать предположения Расселла о проблемах с машиной «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android