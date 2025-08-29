Шарль Леклер: новый контракт Вассёра добавил «Феррари» стабильности

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что продление контракта с руководителем команды Фредериком Вассёром помогло снять напряжённость и обеспечило Скудерии больше стабильности.

«Конечно, я считаю, что это стало важным фактором и придало команде чувство спокойствия. Когда вокруг команды появляются такие слухи, ты стараешься не обращать на них внимания, но они всё равно оказывают влияние. Потому это хорошая новость, и она должна добавить нам стабильности. Фред — человек с чётким пониманием того, чего он хочет достичь, и вся команда разделяет это видение. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Леклера Motosport.