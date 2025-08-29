Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер: новый контракт Вассёра добавил «Феррари» стабильности

Шарль Леклер: новый контракт Вассёра добавил «Феррари» стабильности
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что продление контракта с руководителем команды Фредериком Вассёром помогло снять напряжённость и обеспечило Скудерии больше стабильности.

«Конечно, я считаю, что это стало важным фактором и придало команде чувство спокойствия. Когда вокруг команды появляются такие слухи, ты стараешься не обращать на них внимания, но они всё равно оказывают влияние. Потому это хорошая новость, и она должна добавить нам стабильности. Фред — человек с чётким пониманием того, чего он хочет достичь, и вся команда разделяет это видение. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Леклера Motosport.

Материалы по теме
«Надеюсь, будем приятно удивлены». Леклер — о шансах на победу в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android