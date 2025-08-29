Маттиа Бинотто: хочу, чтобы Хюлькенберг забрался на вершину. И я думаю, так и будет

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что Нико Хюлькенберг будет играть важную роль в развитии команды. Немецкий гонщик недавно завоевал свой первый подиум за долгое время, и в «Ауди» рассчитывают на его опыт.

«Есть ещё много целей. Мы хотим большего количества подиумов, даже побед. В конечном итоге мы стремимся выиграть титул, поэтому Нико предстоит ещё многое сделать. Я хочу, чтобы он поднялся на вершину. Надеюсь на это. И думаю, что так и будет», — приводит слова Бинотто F1 chronicle со ссылкой на немецкое агенство SID.