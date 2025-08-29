Льюис Хэмилтон: в первой половине сезона давление ощущалось слишком сильно

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон думает, что команда сумела прибавить в первой части сезона, и рассчитывает продолжить прогресс во второй.

«Полагаю, мы добились большого прогресса и движемся в правильном направлении. Мы начали оптимизировать работу компонентов, привезённых на этап в Спа, и постепенно должны выжимать из них больше производительности. Я настроен решительно и предельно мотивирован. Мы будем трудиться, менять некоторые вещи в подходе и стараться получать удовольствие от гонок — ведь в первой половине сезона давление ощущалось слишком сильно», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Ранее Льюис Хэмилтон высказался о летнем перерыве в Формуле-1.