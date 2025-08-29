Ландо Норрис назвал ключевого человека для успеха «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул важность руководителя Андреа Стеллы для результатов команды в сезоне.

«Без вопросов, для меня это Стелла. Есть большое количество важных факторов, однако во многом это заслуга Андреа. Буду благодарен ему до конца жизни за этот сезон, ведь во многом это его заслуга», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Андреа Стелла занимает руководящую позицию в «Макларене» и координирует работу инженерной команды и пилотов. Команда «Макларен» сейчас занимает первое место в кубке конструкторов Формулы-1, а пилот Ландо Норрис находится на втором месте личного зачёта.