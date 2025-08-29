Албон объяснил, что поможет Пересу и Боттасу при возвращении в Формулу-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон отметил, что возвращение Серхио Переса и Валттери Боттаса в Формулу-1 после пропуска сезона похоже на его собственный опыт. По словам Албона, смена регламента даёт гонщикам равные условия для старта.

«Один из плюсов в моём случае — и у них ситуация похожая — заключается в смене регламента. У соперников нет преимущества в опыте работы с этими машинами, в некотором роде всё начинается с чистого листа. Не думаю, что они многое пропустили — они довольно быстро втянутся», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

Серхио Перес и Валттери Боттас в сезоне-2026 будут выступать за команду «Кадиллак».