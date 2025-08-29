Исак Хаджар спрогнозировал свои ошибки во второй части сезона

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал о своём подходе к старту второй половины сезона и о том, как планирует работать над результатами.

«Честно говоря, моя цель — продолжать исследовать, пробовать разные вещи. Я здесь не для того, чтобы осторожничать. Мне нужно пробовать делать разное и стараться учиться. А это значит в том числе допускать ошибки. Потому что это нормально, я новичок», — приводит слова Хаджара Motosport.

Команда «Рейсинг Буллз» находится на восьмом месте в кубке конструкторов Формулы-1. Пилот Исак Хаджар занимает 13-е место в личном зачёте. Следующая гонка Формулы-1 пройдёт в эти выходные в Нидерландском Зандворте.