Албон: «Зандворт» — неудобная трасса для «Уильямса», но команда обычно выступает хорошо

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о подготовке к Гран-при Нидерландов и особенностях трассы «Зандворт». Гонщик отметил, что автодром не полностью соответствует характеристикам машины команды, но при этом результаты здесь обычно хорошие.

«Это интересная трасса для нас. Она неудобная – не сказать, что она подходит нашей машине, однако мы обычно выступаем тут хорошо. Ветер чаще всего дует в одном направлении, и это, похоже, нравится болиду. Кроме того, на этом автодроме важны уверенность и накат, он очень узкий», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

Алекс Албон занимает восьмое место в личном зачёте Формулы-1.