Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон: «Зандворт» — неудобная трасса для «Уильямса», но команда обычно выступает хорошо

Албон: «Зандворт» — неудобная трасса для «Уильямса», но команда обычно выступает хорошо
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о подготовке к Гран-при Нидерландов и особенностях трассы «Зандворт». Гонщик отметил, что автодром не полностью соответствует характеристикам машины команды, но при этом результаты здесь обычно хорошие.

«Это интересная трасса для нас. Она неудобная – не сказать, что она подходит нашей машине, однако мы обычно выступаем тут хорошо. Ветер чаще всего дует в одном направлении, и это, похоже, нравится болиду. Кроме того, на этом автодроме важны уверенность и накат, он очень узкий», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

Алекс Албон занимает восьмое место в личном зачёте Формулы-1.

Материалы по теме
Албон объяснил, что поможет Пересу и Боттасу при возвращении в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android