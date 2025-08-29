Ландо Норрис: никогда не скажу, что набрал отличную форму, поймал момент

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отметил, что успешные результаты в последних двух гонках не означают, что он автоматически покажет такой же результат в следующей. Он подчеркнул, что продолжает настраиваться на каждую гонку и готов бороться с конкурентами за очки.

«Чувствую себя хорошо. Да, ранее в этом сезоне у меня были и тяжелые времена, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов к длинной и трудной второй половине чемпионата. Мы отправляемся на гонки, каждый раз настраиваясь сделать дубль. Но мы точно не расслабляемся – мы ждем борьбы с конкурентами. Но если мы окажемся впереди них – это будет скорее приятным бонусом.

При этом то, что я провел две хорошие гонки подряд, не означает, что я так же проведу и третью. В Формуле-1 выступают лучшие в мире гонщики, при этом у нас разные по скорости машины – так что в Ф-1 много переменных. Поэтому я никогда не скажу, что набрал отличную форму, поймал момент. Другое дело – это уверенность в себе. Помогает ли правильный настрой на уик-энд выступать лучше? Да, определенно», – приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.