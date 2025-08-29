Скидки
Колапинто объяснил, почему он сможет прибавить во второй половине сезона Формулы-1

Пилот «Альпин» Франко Колапинто заявил, что намерен прибавить в оставшихся гонках сезона. По его словам, выступления на трассах, с которыми он уже знаком по прошлому сезону, должны облегчить задачу.

«Да, мне должно быть немного проще. Я буду выступать на трассах, с которыми уже хорошо знаком, и уже имею опыт работы на них за рулем болида Ф-1. В прошлом году все было новым и неожиданным — Баку, Сингапур, спринт в Остине — я ехал без подготовки. Сейчас надеюсь, что знакомые трассы позволят мне почувствовать себя увереннее и прибавить в скорости. В последних гонках отрыв от Гасли сократился, мы нашли несколько решений и работаем над улучшением», — приводит слова Колапинто Motorsport.

