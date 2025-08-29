Скидки
На Гран-при Нидерландов Формулы-1 дебютирует новый сейфти-кар от «Астон Мартин»

На Гран-при Нидерландов Формулы-1 дебютирует новый сейфти-кар от «Астон Мартин»
На Гран-при Нидерландов в Зандворте новый Aston Martin Vantage S впервые выступит в роли официального сейфти-кара ФИА в Формуле-1. Модель оснащена 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 680 л. с., ускоряется до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивает максимальную скорость 325 км/ч. Для стабильной работы на трассе автомобиль получил новые аэродинамические элементы, включая спойлер, а также балка световой сигнализации по стандартам ФИА — для оптимальной видимости. Об этом сообщила пресс-служба команды «Астон Мартин».

Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage S получил новые вентиляционные прорези на капоте для отвода горячего воздуха от двигателя V8 и спойлер полной ширины, который увеличивает прижимную силу сзади и поддерживает баланс аэродинамики. Управлять автомобилем будет Бернд Майландер, официальный водитель сейфти-кара ФИА.

Машина окрашена в цвет болидов «Астон Мартин», и станет новой частью технического парка Формулы-1 вместе с Aston Martin DBX707, продолжающим выполнять функции официального медицинского автомобиля.

