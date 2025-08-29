Антонелли вылетел в гравий, практика Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потерял контроль над машиной в первой тренировке Гран-при Нидерландов и оказался в гравийной ловушке. Инцидент произошёл в девятом повороте трассы, после чего сессию пришлось остановить красными флагами.

В настоящий момент итальянский спортсмен занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе Кими Антонелли 64 очка. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 284 балла. Команда «Мерседес» в кубке конструкторов занимает третье место. В лидерах — команда «Макларен» с результатом в 559 очков.

Ранее Андреа Кими Антонелли высказался о том, доволен ли, что начал карьеру сразу в старшей команде.