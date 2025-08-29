Норрис — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второй результат показал его сокомандник Оскар Пиастри, третьим стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика
1. Ландо Норрис (McLaren) — 1:10.278
2. Оскар Пиастри (McLaren) +0.292
3. Лэнс Строл (Aston Martin) +0.501
4. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0.563
5. Алекс Албон (Willams) +0.893
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.940
7. Джордж Расселл (Mersedes) +1.108
8. Карлос Сайнс (Willams) +1.180
9. Габриэл Бортолето (Kik Sauber) +1.231
10. Пьер Гасли (Alpine) +1.335
11. Лиам Лоусон (Racing Bulls) +1.494
12. Исак Хаджар (Racing Bulls) +1.475
13. Нико Хюлькенберг (Kik Sauber) +1.494
14. Шарль Леклер (Ferrari) +1.597
15. Льюис Хэмилтон (Ferrari) +1.673
16. Юки Цунода (Red Bull) +1.682
17. Эстебан Окон (Haas) +1.866
18. Франко Колапинто (Alpine) +1.998
19. Оливер Берман (Haas) +2.286
20. Андреа Кими Антонелли (Mersedes) +3.997