Авто Новости

Ферстаппен застрял в гравии уже после финиша первой тренировки Гран-при Нидерландов

Ферстаппен застрял в гравии уже после финиша первой тренировки Гран-при Нидерландов
В первой части пятничных свободных заездов Формулы-1 в Зандворте пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен вылетел в гравийную ловушку после того, как на трассе уже был показан клетчатый флаг. По итогам тренировки Ферстаппен стал шестым.

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второй результат показал его сокомандник Оскар Пиастри, третьим стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал подписание бывшего напарника мексиканца Серхио Переса в американскую команду «Кадиллак».

