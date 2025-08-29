Эстебан Окон: Перес и Боттас заслуживают места в Формуле-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал переход Серхио Переса и Валттери Боттаса в команду «Кадиллак». Оба гонщика вернутся в Формулу-1 в сезоне-2026.

«Это знакомые лица, с которыми я гонялся почти всю карьеру. Рад, что Чеко возвращается, мы были напарниками два года. Также рад видеть Валттери. Считаю, что оба заслуживают места в Формуле-1. Возвращение после перерыва — непростая задача, но с их опытом в сотнях гонок они быстро адаптируются. Они знают, как работает команда и чемпионат. К тому же нас ждёт больше тестов перед стартом нового регламента, учиться придётся всем», — приводит слова Окона Motorsport.