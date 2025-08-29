Экклстоун: люди уже забыли, на что способен Мик Шумахер

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о перспективах Мика Шумахера в чемпионате. По словам британца, из-за длительного отсутствия гонщика в главной серии болельщики и команды уже забыли, на что он способен.

«Столько времени прошло — люди уже забыли, на что он способен. Почему они должны считать, что он поможет команде? Я не знаю, что он может привнести в команду, чтобы оказаться полезным. У него хорошая фамилия, но помогает ли это с точки зрения гонщика? Он так это и не показал — почему должно получиться сейчас? Но ему всё равно надо дать шанс», — приводит слова Экклстоуна Sport.de.