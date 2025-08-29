Скидки
Хинчклифф: пока никто не выжил рядом с Ферстаппеном

Хинчклифф: пока никто не выжил рядом с Ферстаппеном
Комментарии

Бывший гонщик «Индикара» и аналитик F1TV Джеймс Хинчклифф считает, что переход Макса Ферстаппена в «Мерседес» мог бы негативно сказаться на карьере Андреа Кими Антонелли. По его словам, ни один напарник пока не смог выдержать конкуренцию с нидерландцем.

«Гасли проиграл Максу и стал лидером «Альпин». Албон тоже уступил, а теперь успешно гоняет за «Уильямс» и обходит Карлоса Сайнса, который раньше боролся на равных с Леклером. Поэтому, когда появились слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес», я подумал: Тото Вольфф явно не заботится о будущем Антонелли. Если поставить Макса рядом с ним, его карьера закончится. Это не упрёк Кими — просто пока никто не выжил рядом с Ферстаппеном», — приводит слова Хинчклифф GP Blog.

