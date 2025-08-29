Скидки
Экклстоун заявил, что Хэмилтону стоит завершить карьеру после сезона-2025

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Льюису Хэмилтону лучше покинуть чемпионат после окончания сезона-2025. По его мнению, британский гонщик уже сделал всё возможное для серии и теперь может достойно завершить карьеру.

«Он прекрасно себя проявлял, продвинул Формулу-1 вперед благодаря своему стилю и достижениям. После сезона-2025 надо снять перчатки, уйти и гордиться достигнутым. Дело не в возрасте. Ты устаешь, в жизни появляются другие вещи, не только Формула-1. На мой взгляд, он уже не так сосредоточен. Двадцать лет – большой срок, и теперь в чемпионате много молодых пилотов», – приводит слова Экклстоуна Sport.de.

