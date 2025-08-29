Леклер признал, что техническая проблема «Феррари» может повториться в будущем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что неисправность болида, из-за которой он потерял скорость во второй половине Гран-при Венгрии и финишировал за пределами подиума, может вновь возникнуть в следующих гонках.

«Мы понимаем, в каком направлении нужно работать, но такие проблемы нельзя решить за одну гонку. Конечно, неприятнее всего с ними сталкиваться, когда борешься за победу, как это было в Будапеште. К сожалению, это уже не первый случай, и, вероятно, не последний. Но мы сделали выводы и постараемся избежать повторения», – приводит слова Леклера Racefans.

Сейчас Шарль Леклер занимает пятую позицию в личном зачёте Формулы-1.