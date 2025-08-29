Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо раскритиковал «Астон Мартин» за неудачные обновления болида

Алонсо раскритиковал «Астон Мартин» за неудачные обновления болида
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что ошибки при разработке и внедрении новых компонентов в Формуле-1 недопустимы. По словам двукратного чемпиона мира, команде необходимо тщательнее готовить обновления, чтобы избежать ситуации, когда детали на трассе не работают так, как было задумано.

«Вы учитесь на ошибках и на вещах, которые не сработали. Но я не считаю правильным привозить обновления, которые в итоге не дают результата. Это значит, что на этапе разработки или производства были допущены ошибки. И даже если мы делаем выводы, на самом деле такого в принципе не должно происходить. Потому что это Формула-1, а не академия для тестов. Здесь вы должны давать результат», — приводит слова Алонсо Autosport.

Материалы по теме
Норрис — лучший на первой практике ГП Нидерландов, Стролл — третий, Хэмилтон — 15-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android