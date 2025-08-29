Алонсо раскритиковал «Астон Мартин» за неудачные обновления болида

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что ошибки при разработке и внедрении новых компонентов в Формуле-1 недопустимы. По словам двукратного чемпиона мира, команде необходимо тщательнее готовить обновления, чтобы избежать ситуации, когда детали на трассе не работают так, как было задумано.

«Вы учитесь на ошибках и на вещах, которые не сработали. Но я не считаю правильным привозить обновления, которые в итоге не дают результата. Это значит, что на этапе разработки или производства были допущены ошибки. И даже если мы делаем выводы, на самом деле такого в принципе не должно происходить. Потому что это Формула-1, а не академия для тестов. Здесь вы должны давать результат», — приводит слова Алонсо Autosport.