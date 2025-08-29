Лэнс Стролл попал в аварию во время второй тренировки ГП Нидерландов

Сегодня, 29 августа, во время второй тренировки Гран-при Нидерландов на трассе «Кольцо Зандворт» 26-летний канадский пилот британского коллектива «Астон Мартин» Лэнс Стролл заблокировал колёса на торможении в третий поворот, в результате чего возникла недостаточная поворачиваемость и болид гонщика на высокой скорости влетел в стену.

Сразу после случившегося Лэнс сообщил команде, что с ним всё в порядке. Отметим, что Стролл не убрал руки с руля в момент удара о стену. Интересно, что ранее Даниэль Риккардо оказался в схожей аварии на этой же трассе и после подобного у него был диагностирован перелом руки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов, которая также состоялась сегодня, показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис. Стролл, в свою очередь, продемонстрировал третье время.