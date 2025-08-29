Вторую тренировку Гран-при Нидерландов второй раз прервали красными флагами

Тайско-британский пилот «Уильямса» Алекс Албон вылетел за пределы трассы и сломал переднее крыло в ходе второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Албон допустил ошибку в первом повороте — таец заблокировал переднее правое колесо, не вписался в поворот и на большой скорости вылетел в гравий. Переднее крыло на машине «Уильямса» получило повреждения. Примечательно, что это уже второй случай остановки красными флагами второй часовой сессии на трассе «Зандворт» — ранее в аварию попал канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов, которая также состоялась сегодня, показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.