Вторую тренировку Гран-при Нидерландов второй раз прервали красными флагами

Вторую тренировку Гран-при Нидерландов второй раз прервали красными флагами
Тайско-британский пилот «Уильямса» Алекс Албон вылетел за пределы трассы и сломал переднее крыло в ходе второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.890
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.087
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.089

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Албон допустил ошибку в первом повороте — таец заблокировал переднее правое колесо, не вписался в поворот и на большой скорости вылетел в гравий. Переднее крыло на машине «Уильямса» получило повреждения. Примечательно, что это уже второй случай остановки красными флагами второй часовой сессии на трассе «Зандворт» — ранее в аварию попал канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов, которая также состоялась сегодня, показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.

Албон: «Зандворт» — неудобная трасса для «Уильямса», но команда обычно выступает хорошо
