Расселл и Пиастри столкнулись на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри допустили столкновение на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов. Действия команды «Макларен» попали «на карандаш» к стюардам за небезопасный выпуск пилота на фаст-лейне.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов, которая также состоялась сегодня, показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).