Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл и Пиастри столкнулись на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов

Расселл и Пиастри столкнулись на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри допустили столкновение на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов. Действия команды «Макларен» попали «на карандаш» к стюардам за небезопасный выпуск пилота на фаст-лейне.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.890
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.087
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.089

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Нидерландов, которая также состоялась сегодня, показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).

Материалы по теме
Фото
На Гран-при Нидерландов Формулы-1 дебютирует новый сейфти-кар от «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android