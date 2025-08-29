Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Нидерландов, Алонсо — 2-й, Пиастри — 3-й

На трассе «Зандворт» завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат – у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал напарник Норриса Оскар Пиастри.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») показал шестой результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал пятым.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:09.890.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.087.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.089.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.384.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.588.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.848.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.905.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.944.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.067.
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.190.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.223.
12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.295.
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.430.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.449.
15. Эстебан Окон («Хаас») +1.471.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.792.
17. Александер Албон («Уильямс») +1.866.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.085.
19. Пьер Гасли («Альпин») +2.232.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — без времени.