«Ему нужно пописать». Бортолето подшутил над Хюлькенбергом

Комментарии

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето подшутил над своим напарником Нико Хюлькенбергом в ходе второй тренировки Гран-при Нидерландов.

«Я думаю, Нико стоит пописать, а то он не отпусаает ногу с педали газа», — пошутил Бортолето по радио во время тренировки.

Хюлькенберг по результатам тренировки показал десятый результат, Бортолето стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:09.890.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.087.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.089.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.384.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.588.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.848.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.905.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.944.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.067.
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.190.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.223.
12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.295.
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.430.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.449.
15. Эстебан Окон («Хаас») +1.471.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.792.
17. Александер Албон («Уильямс») +1.866.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.085.
19. Пьер Гасли («Альпин») +2.232.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — без времени.

