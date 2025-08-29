Скидки
«Воссоединение мафии». Вольф — о возможном объединении Хорнера, Бриаторе и Экклстоуна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном объединении экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна и исполнительного советника «Альпин» Флавио Бриаторе во французской команде.

«Думаю, это была бы захватывающая история, которая создала бы много шума вокруг Формулы-1. Думаю, нам это нужно. Формула-1 всегда была местом лучших гонок с захватывающими гонщиками и яркими личностями.

Если бы был такой захватывающий проект, объединив этих троих парней, воссоединив всю мафию в одном, это дало бы отличный контент», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Напомним, ранее появились слухи, что Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер совместно с Флавио Бриаторе могут выкупить команду «Альпин».

Ральф Шумахер предложил «Альпин» пригласить Хорнера
