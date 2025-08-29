Стюарды вынесли вердикт по поводу инцидента на пит-лейне между Пиастри и Расселлом
Команда Формулы-1 «Макларен» была оштрафована на € 5 тыс. за инцидент между пилотом коллектива Оскаром Пиастри и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.890
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.087
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.089
Напомним, пилоты столкнулись на выезде из боксов «Макларена» — механики Пиастри выпустили его на фаст-лейн, не увидев машину Расселла.
Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).
