Стюарды вынесли вердикт по поводу инцидента на пит-лейне между Пиастри и Расселлом

Команда Формулы-1 «Макларен» была оштрафована на € 5 тыс. за инцидент между пилотом коллектива Оскаром Пиастри и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на пит-лейне во время второй тренировки Гран-при Нидерландов.

Напомним, пилоты столкнулись на выезде из боксов «Макларена» — механики Пиастри выпустили его на фаст-лейн, не увидев машину Расселла.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).