«Это допустимо». Ферстаппен подтвердил, что обедал вместе с Тото Вольфом

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что действительно обедал вместе с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Никакого секрета в поездке на Сардинию нет. Я даже ходил обедать с Тото и его семьёй, и считаю, что это абсолютно допустимо. Речь даже не о делах Формулы-1, это просто жизнь. Мы припарковались рядом, потому что ночевали в одном месте, а днём каждый занимался своими делами. Но иногда вы встречаетесь, и у вас складываются хорошие отношения с людьми. Я думаю, это здорово, что дело не только в конкуренции», — приводит слова Макса Ферстаппена ESPN.

Напомним, ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес», однако эти слухи были опровергнуты и в «Ред Булл» подтвердили, что Ферстаппен останется в команде в 2026 году.