Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это допустимо». Ферстаппен подтвердил, что обедал вместе с Тото Вольфом

«Это допустимо». Ферстаппен подтвердил, что обедал вместе с Тото Вольфом
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что действительно обедал вместе с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Никакого секрета в поездке на Сардинию нет. Я даже ходил обедать с Тото и его семьёй, и считаю, что это абсолютно допустимо. Речь даже не о делах Формулы-1, это просто жизнь. Мы припарковались рядом, потому что ночевали в одном месте, а днём каждый занимался своими делами. Но иногда вы встречаетесь, и у вас складываются хорошие отношения с людьми. Я думаю, это здорово, что дело не только в конкуренции», — приводит слова Макса Ферстаппена ESPN.

Напомним, ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес», однако эти слухи были опровергнуты и в «Ред Булл» подтвердили, что Ферстаппен останется в команде в 2026 году.

Материалы по теме
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android